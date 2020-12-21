"أرامكو" السعودية تجلب خدمات "غوغل كلاود" إلى المملكة

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الاثنين، عن عقد شراكة مع شركة "غوغل" لتقديم الخدمات السحابية "غوغل كلاود" ذات الأداء والسرعة العاليين، لعملاء المؤسسات في المملكة.

وقالت في بيان، إنه "ستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات غوغل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع (غوغل كلاود) الشهر الجاري".

وأضافت: "ستقوم (غوغل كلاود) بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل السعودية".

يشار إلى أن منطقة الخدمات السحابية الجديدة، ستمكن الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من توسيع وجودها في السوق، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع.

ووقعت "أرامكو" السعودية مع شركة "كوغنايت أي إس" اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين، نقلا عن بيان للشركة.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتأسيس شركة جديدة تركز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

المصدر: "رويترز" + "سبق"