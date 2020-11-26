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السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي مع باكستان و3 دول عربية

مال وأعمال

السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي مع باكستان و3 دول عربية
العلم السعودي
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قال بيان صدر عن وزارة الاتصالات السعودية اليوم الخميس إن السعودية وباكستان وعددا من دول الشرق الأوسط أطلقوا منظمة جديدة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

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وتضم منظمة التعاون الرقمي أيضا البحرين والأردن والكويت، حسبما أفاده البيان.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق "منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي" العام المقبل بهدف تفعيل دور الاقتصاد الرقمي في النهوض بالتنمية الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد فرص العمل للشباب، ورفع جودة الحياة.

المصدر: وكالات

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