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عبد العزيز جراد يدشن مقطعا من الطريق السريع "الاستراتيجي" الذي يربط الجزائر بدول الساحل

مال وأعمال

عبد العزيز جراد يدشن مقطعا من الطريق السريع
بناية قصر الحكومة في العاصمة الجزائر. الصورة: RT/F.S.
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قال الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، الأحد، إن الطريق السريع شمال/جنوب، قيد الإنجاز، ينطلق من البحر المتوسط ليصل إلى الساحل الإفريقي رابطا الجزائر بدول إفريقيا جنوب الصحراء.

جاء تصريح الوزير الأول الجزائري اليوم وهو يدشن أحد مقاطع هذا المشروع بطول 53 كيلومترا وبنفقين يقارب طولهما 5 كلم، في جنوب العاصمة الجزائرية، حيث يربط الطريق بين منطقة الشَّفَّة والبَرْواقِيَة بولاية المدية.

وقال الوزير الأول أمام الصحفيين إن "الجزائر بلد كبير وشاسع والدولة ستواصل إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر من البنى التحتية الاستراتيجية" للبلاد.

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 المصدر: الصحف الجزائرية "النهار"/"الشروق"/وسائل إعلام جزائرية باللغة الفرنسية

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