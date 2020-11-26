الجزائر ونيجيريا تبحثان مشاريع إستراتيجية وملفات إقليمية

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظيره النيجيري جيفري أونياما، مشروع مد أنبوب غاز بين البلدين ومشروع طريق عابر للصحراء إضافة إلى ربط البلدين بالإنترنت عبر الألياف البصرية.

وأفاد مراسل RT بأن الوزيرين بحثا اليوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا القضايا الإقليمية مع التركيز على الوضع في مالي ونيجيريا والتطورات الأخيرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأضاف أن الوزيرين رحبا "بتقارب وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية".

كما التقى بوقادوم رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، جان كلود كاسي برو، واتفقا على إنشاء آلية للتشاور لتطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن بوقدوم استقبل أيضا من قبل الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، الذي طلب نقل "أطيب تمنياته" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

المصدر: RT + وكالات