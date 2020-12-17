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أسعار النفط تصل إلى ذروتها في 9 أشهر بفضل تقدم التحفيز الأمريكي

مال وأعمال

أسعار النفط تصل إلى ذروتها في 9 أشهر بفضل تقدم التحفيز الأمريكي
Reuters Jessica Lutz
حقل نفط أمريكي - أرشيف
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ارتفعت أسعار النفط ملامسة أعلى مستوياتها في 9 أشهر، في ظل تفاؤل المتعاملين حيال التقدم صوب اتفاق تحفيز مالي أمريكي وطلب غير مسبوق من شركات التكرير في الصين والهند.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 42 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 51.50 دولار للبرميل، وكان أعلى سعر خلال جلسة التداول 51.90 دولار.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54 سنتا لتسجل 48.36 دولار للبرميل، بعد صعودها خلال الجلسة إلى 48.59 دولار.

وبلغ كلا خامي القياس أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، كما سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في عامين ونصف مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يسهم في تخفيف تكلفة النفط على مشتريه من حملة العملات الأخرى نظرا لتسعير الخام بالدولار.

ويقترب المشرعون الأمريكيون من اتفاق على حزمة إنفاق حكومي لتخفيف تداعيات "كوفيد- 19" حجمها 900 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"

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