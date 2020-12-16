انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 47.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.43% إلى 50.54 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعد بيانات أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأعلى وتيرة في آخر أسبوع.

وارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر الماضي، ووصلت إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات أشارت إلى تراجع بـ 1.9 مليون برميل.

المصدر: وكالات