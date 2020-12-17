 
مباشر
عاجل
بوتين: فعالية لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد كورونا تصل إلى 97%

سعر "البيتكوين" يتجاوز 23 ألف دولار

مال وأعمال

سعر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdo3

جددت العملة المشفرة "بيتكوين" تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى.

إقرأ المزيد
عملة البيتكوين ترتفع بشكل حاد وتجدد الحد الأقصى التاريخي
عملة البيتكوين ترتفع بشكل حاد وتجدد الحد الأقصى التاريخي

وفي وقت قصير ارتفعت في قفزات ثلاث متتالية، وتجاوزت قيمة عملة "بيتكوين" 23 ألف دولار.

وكسر سعر العملة الإلكترونية "بيتكوين" الحد الأقصى الأخير والمتمثل في 23 ألف دولار في العديد من أكبر بورصات العملات المشفرة.

وكان سعر "البيتكيون" ارتفع صباح اليوم وتجاوز حد 22 ألف دولار محققا مستوى جديدا بلغ 22058 دولارا، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز حد 23 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا