سعر "البيتكوين" يتجاوز 23 ألف دولار

جددت العملة المشفرة "بيتكوين" تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى.

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وفي وقت قصير ارتفعت في قفزات ثلاث متتالية، وتجاوزت قيمة عملة "بيتكوين" 23 ألف دولار.

وكسر سعر العملة الإلكترونية "بيتكوين" الحد الأقصى الأخير والمتمثل في 23 ألف دولار في العديد من أكبر بورصات العملات المشفرة.

وكان سعر "البيتكيون" ارتفع صباح اليوم وتجاوز حد 22 ألف دولار محققا مستوى جديدا بلغ 22058 دولارا، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز حد 23 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي