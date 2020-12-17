عملة البيتكوين ترتفع بشكل حاد وتجدد الحد الأقصى التاريخي

ارتفع سعر عملة البيتكوين المشفرة وللمرة الأولى بأكثر من 13 بالمئة، متجاوزا مستوى 22 ألف دولار، وهي جددت بذلك الحد التاريخي الأقصى لها.

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ووفق بوابة "CoinMarketCap" التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين منذ الساعة 06:19 بتوقيت موسكو بنسبة 13.49 في المائة، وبلغ 22058 دولارا، وعلى منصة "Binance" كانت الزيادة بنسة 14.20%، ليصل السعر إلى 22069 دولارا.

وقال الخبير المستقل منصور حسينوف في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي": "ارتفعت عملة البيتكوين بشكل حاد بعد أن وصلت إلى مستوى الحد الأقصى التاريخي ويتم تداولها الآن فوق 22 ألف دولار. كنت أنتظر بعض التصحيح، ولكن يبدو أن هذا الاندماج في نطاق 17.5-19.5 ألف دولار كان القيمة ذاتها التي تحددت فيها الأرباح".

ورجح الخبير المالي تواصل هذا الارتفاع إذا "لم يحدث خلال يوم أو يومين تراجع حاد عن 20 ألف دولار"

المصدر: نوفوستي