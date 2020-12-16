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عملة "البيتكوين" تسجل مستوى قياسيا جديدا يتجاوز الـ21 ألف دولار

مال وأعمال

عملة
Reuters /FW1F/Catherine Evans
عملة البيتكوين
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سجلت عملة "البيتكوين" الإلكترونية المشفرة مستوى قياسيا جديدا في أقل من 24 ساعة، متجاوزة الـ21 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20 ألف دولار

ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" ليلة الأربعاء عند 21307.18 دولار، بزيادة نسبتها 9.81%.

وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح عملة "البيتكوين" طريقة دفع سائدة في العالم.

المصدر: RT

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