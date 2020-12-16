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عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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سجلت عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، مستويات تاريخية، حيث تجاوزت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، مستوى 20000 دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، عند 20624.18 دولار، بزيادة نسبتها 7.14%.

عملة
coindesk
حركة تداول عملة "البيتكوين" في 16 ديسمبر 2020

وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح عملة "البيتكوين" طريقة دفع سائدة في العالم.

المصدر: RT + رويترز

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