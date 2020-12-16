بنك تنموي يخصص مليار دولار لشراء وتوزيع اللقاحات على دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية أنه سيخصص مليار دولار لمساعدة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال محافظ البنك ماوريسيو كلافر كاروني لـ "رويترز"، يوم الأربعاء: "سنوسع مساعينا لمساعدة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في ضمان الحصول على اللقاحات الفعالة والآمنة في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن "الأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لتغيير مسار الوباء ودعم تعافي المنطقة".

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وسيساعد البنك الدول الأمريكية من خلال تخصيص المبلغ الإضافي في الحصول على اللقاحات سواء على الانفراد أو عبر آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

وأشار كلافر كارينو إلى أن أمريكا اللاتينية سجلت نحو ثلث الوفيات بفيروس كورونا في العالم، على الرغم من أن عدد سكانها يمثل 9% فقط من عدد سكان العالم.

وسبق لبنك التنمية للبلدان الأمريكية أن تعهد بتخصيص 1.2 مليار دولار لمساعدة دول المنطقة في تجاوز أزمة كورونا.

المصدر: رويترز