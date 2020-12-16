روسيا.. المهن الأكثر طلبا في 2020

تغيرت متطلبات سوق العمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وقامت دراسة استندت إلى بيانات موقع التوظيف HeadHunter بتحديد المهن الأكثر طلبا في روسيا في العام 2020.

ووفقا للدراسة فإن مسؤولي المبيعات والمهندسين والسائقين، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، كانوا من المهن الأكثر طلبا في روسيا خلال العام الجاري.

والمفاجئ في الدراسة أن الأطباء جاؤوا في المرتبة الرابعة فقط، رغم زيادة الطلب عليهم في ظل أزمة كورونا، يليهم المحاسبون ومستشارو المبيعات.

وارتفعت معدلات البطالة في روسيا، مثل غيرها من دول العالم خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا، ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية مؤخرا للعمل على تقليص معدلات البطالة وتحقيق استقرار في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

المصدر: نوفوستي