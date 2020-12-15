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بريطانيا.. تسريح العمالة يسجل مستوى قياسيا

مال وأعمال

بريطانيا.. تسريح العمالة يسجل مستوى قياسيا
Reuters
صورة تعبيرية
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زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة شهور حتى أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتتأهب الشركات لانتهاء برنامج الحكومة البريطانية لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا، والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.

وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 بالمئة، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في ثلاثة شهور حتى اكتوبر الماضي. لكن الزيادة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2020.

المصدر: رويترز

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