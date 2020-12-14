الإنتاج الصناعي التركي يرتفع بقيمة 10.2% في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي بقيمة 10.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

إقرأ المزيد

وواصل الإنتاج الصناعي التركي الصعود للشهر الخامس على التوالي، في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيوالماضي.

ومقارنة مع الشهر السابق زاد الإنتاج الصناعي 1.1 بالمئة في أكتوبر، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي، وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل و19.9 بالمئة في مايو، ثم بدأ التعافي في يونيو.

المصدر: رويترز