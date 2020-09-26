أردوغان: نجمنا يسطع واقتصادنا سيحطم أرقاما قياسية جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء كورونا تأثيره.

إقرأ المزيد

وأشار في خطاب ألقاه بولاية غازي عنتاب يوم السبت إلى أن "نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل".

وأضاف أن تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات وليس فقط السياحة العلاجية، لافتا إلى أن الشركات التركية تحظى باحترام متزايد "نظرا لموثوقيتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية ومزاياها الجغرافية".

وكشف أن المصانع التي تم افتتاحها بالولاية ستوفر فرص عمل مباشرة لنحو 45 ألف مواطن، ولأكثر من 100 ألف مواطن بطريقة غير مباشرة.

وتابع: "من المنتظر أن تساهم هذه المصانع في صادرات غازي عنتاب بأكثر من مليار دولار عندما تنتقل إلى الإنتاج بطاقة كاملة".

المصدر: "الأناضول"