قطر تكشف عن ميزانية 2021

أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن ميزانية العام القادم، حيث توقعت عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال قطري (9.50 مليار دولار) في 2021.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات قطر في العام المقبل 160 مليار ريال، فيما ستصل النفقات في 2021 إلى 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار).

ويعني ذلك أن عجز الميزانية من المتوقع أن يكون 34.6 مليار ريال. وأشار بيان رسمي إلى أن الميزانية تستند إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل.

ووفقا للبيان فإن الحكومة القطرية ستخصص 72.1 مليار ريال لمشاريع كبرى.

(الدولار = 3.6415 ريال قطري)

المصدر: رويترز