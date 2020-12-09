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إدارة مرفأ بيروت تعلن انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة

مال وأعمال

إدارة مرفأ بيروت تعلن انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة
Reuters
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أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، إنجاز وانتهاء أعمال الترميم في مبنى "سوق المنطقة الحرة" الذي أصبح جاهزا لاستقبال الزبائن لا سيما السلك الدبلوماسي والأمم المتحدة والسياح.

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وأشارت الإدارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الأعمال في باقي أقسام المنطقة الحرة، جارية وسيتم استكمالها تباعا وفقا لجدول زمني لكل قسم منها.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

المصدر: "إل بي سي+الجديد"

 

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