الجيش المصري يجهز خطة بمليارات الجنيهات لإنتاج أسلحة محلية وتصديرها للخارج

تجهز وزارة الإنتاج الحربي المصرية خطة متكاملة لتطوير ورفع قدرات تصنيع السلاح والمعدات والذخائر بقيمة 7.3 مليار جنيه.

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ووفقا لموقع "دايلي نيوز" في مصر فإن الخطة تتضمن توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية في الفترة 2020 - 2030 مع تصدير الفائض عن الحاجة للخارج في الفترة 2025 - 2030.

وأوضح الموقع أنه تم تجهيز خطة لتطوير صناعة الذخيرة بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وتتضمن تلك الخطة تطوير خطوط إنتاج الذخائر من كافة الأنواع، والمكونات، والشحنات المتفجرة للذخيرة، فضلا عن رفع حجم إنتاج الذخائر صغيرة الأعيرة من 50 مليون إلى 73 مليون وحدة.

وسيتم زيادة حجم الإنتاج لأجزاء محددة لذخائر الأسلحة المتوسطة، كما ستكون هناك زيادة في حجم إنتاج الذخائر الثقيلة إلى 80 ألف وحدة.

وتم وضع خطة لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات بالتنسيق مع كل من هيئة التسليح وإدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة بقيمة 4.5 مليار جنيه تنقسم إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى بقيمة 1.35 مليار جنيه، المرحلة الثانية بقيمة 1.34 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة بقيمة 1.85 مليار جنيه.

تتضمن رؤية الوزارة المستقبلية إطلاق منظومة متكاملة للدفاع الجوي متوسط المدى، إنتاج دبابة مصرية، وتصميم وتصنيع منظومة حماية للدروع والمركبات القتالية المدرعة.

المصدر: dailynewsegypt