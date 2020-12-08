صحيفة إيطالية تتحدث عن صفقة عسكرية منتظرة بين مصر وإيطاليا

أعلنت جريدة Milano Finanza المالية الإيطالية، أن روما وافقت على صفقة عسكرية كبيرة مع مصر.

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وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية وافقت على ضمانات مالية جديدة لمصر لصفقة مليارية منتظرة ربما تشمل مقاتلات "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام وطائرات التدريب المتقدم والقتال الخفيف المتطورة "إيرماكي M-346" ( بعدد 24 مقاتلة + 24 طائرة ).

وأوضحت الصحيفة أن أسهم شركة "ليوناردو" الرائدة في الصناعات الدفاعية، التي تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب قضية اختراق إلكتروني لبعض معلوماتها -الغير سرية- يمكن أن تشهد ارتفاعا مرة أخرى بسبب هذه الصفقة التي تعد شريكا فيها.

وبناء على تلك المعلومات فإن مجموعة " Fidentiis " المالية أبقت على تسعيرها لسهم ليوناردو عند 7 - 8 يورو، رغم انخفاص قيمته الحالية في البورصة الإيطالية عند 6.45 يورو، حيث تمثل صفقة الطيران المنتظرة فرصة ذهبية لمعاودة ارتفاع قيمة أسهم ليوناردو.

وتشمل الصفقة الضخمة فرقاطتين من طراز "فريم بيرجاميني" اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر.

وتشمل أيضا 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية