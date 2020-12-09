سوريا.. قرار بمنع تصدير منتج زراعي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا بمنع تصدير أوراق الغار من سوريا حتى نهاية العام 2021، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

وجاء القرار بناء على مقترح مقدم من وزارة الزراعة السورية، وكتاب رئاسة مجلس الوزراء السوري المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية رقم 50 تاريخ 23 نوفمبر 2020.

ووفقا لبيانات تعود للعام 2018، فإن سوريا صدرت أكثر من 360 صنفا نباتيا طبيا وعطريا من سوريا منها 40 صنفا خاما دون أن تخضع لعمليات تصنيع بكمية تصل سنويا لحوالي 3000 طن وبقيمة تقارب 4.5 مليار دولار.

وتعتبر أهم الأصناف المصدرة خاما ورق الغار، إذ صدر منه حينها نحو ألفي طن بقيمة 1200 دولار للطن، أي بقيمة 2.4 مليون دولار، وفقا لتقارير لوسائل إعلام سورية.

المصدر: وكالات