مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محليا (فيديو)

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، والتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أن شركة النصر ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة.

وأوضحت الوزارة أنه وقع الاختيار على شركة "دونغ فينغ"، التي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022.

وجار التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع، أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيا لبلوغ نسبة 100%.

وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة، منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية