مجلس الاتحاد الروسي يوافق على موازنة 2021 - 2023

أقر مجلس الاتحاد الروسي، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، الموازنة الاتحادية لعام 2021، وفترة تخطيط للعامين 2022 و2023.

وينص قانون الميزانية للاتحاد الروسي للسنوات الثلاث المقبلة على زيادة الإيرادات من 18.765 تريليون روبل في 2021 إلى 20.637 تريليون روبل في 2022، وإلى 22.263 تريليون روبل في 2023.

فيما النفقات ستبلغ في 2021 نحو 21.52 تريليون روبل، وفي 2022 قرابة 21.884 تريليون روبل، وفي 2023 حوالي 23.671 تريليون روبل.

ووفقا لذلك فإن عجز الميزانية سيبلغ 2.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2021، و1% من حجم الناتج في العام 2022، و1.1% من حجم الناتج في 2023.

ومن المتوقع أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2021 عند 115.533 تريليون روبل، و124.223 تريليون روبل في العام 2022، و132.822 تريليون روبل في العام 2023.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم فمن المتوقع أن تكون أعلى من 3.7% في 2021، على أن لا تزيد عن 4% في العامين 2022 و2023.

المصدر: نوفوستي