مصر تعلن عن معدل البطالة في البلاد

أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3 % في الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر) في ظل أزمة كورونا، مقارنة بـ 6.9 % العام الماضي.

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وكشفت وزيرة التخطيط المصرية خلال كلمة أمام قمة مصر الاقتصادية، أن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا.

وقالت السعيد إن الخطة المصرية لمواجهة كورونا كانت مدروسة واستهدفت كافة القطاعات للتخفيف من آثار الوباء، وشملت قطاعات السياحة والسفر والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساندة القطاعات التي لديها مرونة مثل قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية