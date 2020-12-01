بعد خسائر دامية.. أسعار الذهب تتعافى

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر، الذي يمثل ملاذا آمنا، في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار للأونصة.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لكوفيد-19 ، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى إفادة سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، والتي ستقدم مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية.

المصدر: رويترز