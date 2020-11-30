صحيفة: "لوبي" أوكراني ساهم في تطوير إجراءات تقييدية ضد "السيل الشمالي-2"

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن جماعات ضغط أوكرانية "لوبي" شاركت في تطوير إجراءات تقييدية ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن الحديث يجري حول فاديم غلامازدين، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة "نافتوغاز" الأوكرانية، وألكسندر خارتشينكو، مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكرانية، اللذين عملا خلف الكواليس في واشنطن لمدة أربع سنوات، في محاولة للتدخل ضد تنفيذ المشروع الروسي.

وأعلنت الحكومة الألمانية مرارا أن العقوبات الأمريكية العابرة للحدود غير شرعية، مشيرة إلى أن برلين تعتبر "السيل الشمالي 2" مشروعا اقتصاديا، وأنها في الوقت ذاته تصر على ضرورة بقاء أوكرانيا دولة ترانزيت لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

ومطلع يونيو الماضي، طرح الحزب الجمهوري أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول توسيع العقوبات الخاصة بمشروع الغاز الروسي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارته ستدرج مشروعي "السيل الشمالي 2" و"السيل التركي" على قائمة المشاريع الخاضعة لسريان قانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي تبنته الولايات المتحدة في العام 2017 لمعاقبة الدول التي تبرم صفقات كبيرة مع موسكو لشراء أسلحة ومعدات عسكرية روسية.

وفي 4 نوفمبر، أفادت وكالة "بلومبرغ" بتوصل ممثلي مجلسي الكونغرس إلى اتفاق على أن العقوبات الأمريكية الموسعة ضد "السيل الشمالي 2" يمكن أن تستهدف شركات تتعاون مع السفن الروسية العاملة على إتمام بناء خط الأنابيب.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: نوفوستي