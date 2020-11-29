هل يمكن للروبوتات أن تتفوق على الإنسان؟

صرح إيلون ماسك بأن الآلات أصبحت على مقدار من الذكاء بحيث ستتجاوز الذكاء البشري، بينما قال جاك ما: "إننا أناس أغبياء لأننا نتوصل إلى تطوير أشياء ستصبح أكثر ذكاء من البشر".

فهل يمكن للروبوتات أن تتفوق على الإنسان؟ وهل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل البشرية؟. سلط المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا عبر شاشة RT، الضوء على خطر الذكاء الاصطناعي.

وقال أبو غزالة إن "العالم دخل في الثورة الصناعية الرابعة، التي طالت جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الإنسان، وإن هذه الثورة ستغير في حياة الإنسان وتساهم في إطالة عمره، لكن هناك جانب بشع في هذه الثورة".

وأضاف: "هناك تحول شامل في العالم وهو التحول الرقمي، لذلك نحن أمام تحد حقيقي وهو أن الآلات التي نصنعها ستتفوق يوما ما على البشر، وإذا وصلت الآلات إلى مرحلة تتفوق فيها قدرة وذكاء على البشر فسيكون لديها الطموح للسيطرة على العالم".

واستشهد أبو غزالة بتصريحات لرجلي الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والصيني جاك ما، إذ أشارا إلى احتمال أن يتفوق "عقل الآلة" على العقل البشري.

ودعا المفكر الاقتصادي إلى إنشاء إدارة رقابة على الذكاء الاصطناعي للحد من مخاطره، كذلك دعا إلى إحداث رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "الثورة الرقمية ليس لها ضوابط على الإطلاق، وهذا أمر مخيف وحتى الآن لم يصدر من أحد مقترح لإنشاء هيئة دولية ناظمة للرقابة على هذه الثورة".

وأشار إلى وجود تخوفين، الأول أن تخرج الآلات عن سيطرة من صنعها، والثاني، أن ينقسم العالم في ظل الثورة الصناعية إلى صنفين من البشر، أشخاص متطورون يتمتعون بمواصفات عالية وأشخاص متخلفون عقليا وصحيا بسبب عدم الإتاحة لهم للاستفادة من التقنية.

المصدر: RT