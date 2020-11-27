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ألمانيا تخطط لديون جديدة بنحو 180 مليار يورو في 2021

مال وأعمال

ألمانيا تخطط لديون جديدة بنحو 180 مليار يورو في 2021
Reuters
صورة تعبيرية
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قال مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا المبلغ مثلي المبلغ المتوقع سابقا، والذي كان 96 مليار دولار، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.

ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.

المصدر: رويترز

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