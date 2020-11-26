الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

ارتفع سعر صرف الروبل بنحو طفيف أمام الدولار، وتراجع مقابل اليورو، اليوم الخميس، ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع كوبيكتين (الدولار = 100 كوبيكا) إلى 75.54 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 90.14 روبل، وفقا لبيانات موسكو.

وفي أسواق الطاقة تراجعت أسعار النفط، حيث جرى تداول برميل مزيج "برنت" دون مستوى 49 دولارا للبرميل.

المصدر: "نوفوستي"