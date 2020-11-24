أفضل الشركات للعمل في روسيا

أعدت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأفضل أرباب العمل في روسيا، وتصدر التصنيف "ياندكس"، وهي أشهر شركة تكنولوجيا معلومات وخدمات إنترنت في روسيا.

وبذلك تكون "ياندكس" قد أزاحت من هذه المرتبة شركة "نورسكي نيكيل"، التي تصدرت تصنيف أفضل أرباب العمل العام الماضي. واللافت بأن "نورسكي نيكيل" جاءت في تصنيف هذا العام في المرتبة الـ14.

وبعد "ياندكس" جاءت في تصنيف هذا العام في المرتبة الثانية شركة "ألروسيا"، تليها في المرتبة الثالثة المجموعة المصرفية "تينكوف بنك".

أما في المرتبة الرابعة فجاءت شركة النفط والكيميائيات "سيبور"، وبعدها شركة "غازبروم"، ومن ثم المجموعة الصناعية التجارية "سبلات"، وفي المرتبة السابعة جاء المصرفي "في تي بي"، ومن ثم "سبيربنك".

المصدر: "نوفوستي"