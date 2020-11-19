بعدما ضرب كورونا الاقتصاد العالمي.. عاصمة عربية الأرخص معيشة

رغم أزمة كورونا، حافظت هونغ كونغ على مرتبتها كأغنى مدينة في العالم، وجاء ذلك بحسب تقرير تكلفة المعيشة العالمية 2020، الذي أعده محللو وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

وشمل التقرير 133 مدينة، وأخذ في الحسبان أسعار 138 سلعة وخدمة مختلفة، من الطعام والملابس إلى تكلفة استئجار المساكن وتعليم الأطفال في المدارس الخاصة.

Released today, the 30th edition of our #worldwidecostofliving report explores how Covid-19 has affected the prices of consumer goods. Download the report here: https://t.co/ExKwDZhG7Ipic.twitter.com/RIZLiE65El — The Economist Intelligence Unit (@TheEIU) November 18, 2020

ويتم أخذ نيويورك كمعيار، حيث يتم احتساب تكلفة المعيشة في هذه المدينة على أنها 100 نقطة، ويتم تخصيص نقاط أكثر أو أقل لبقية المدن.

وفقا للتقرير فقد جاءت العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأخيرة (133)، أي أنها تعد أرخص مدينة للمعيشة في العالم، وحصلت العاصمة على 22 نقطة.

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فيما جاءت طشقند عاصمة أوزبكستان في المرتبة 132، إذ حصلت على 29 نقطة، أما لوساكا في زامبيا فاحتلت المرتبة الثالثة كأرخص مدينة في العالم، وجاءت في المرتبة 131 ضمن الترتيب.

كذلك احتلت عاصمة فنزويلا كاراكاس المرتبة الثالثة كأرخص مدينة في العالم، حيث حصلت مثل زامبيا على 30 نقطة.

فيما يتعلق بأغلى المدن معيشة في العالم، جاءت هونغ كونغ وباريس وزيورخ في المرتبة الأولى، تليها في المرتبة الثانية سنغافورة، التي حصلت 102 نقطة، فيما جاءت تل أبيب في المرتبة الثالثة، وحصلت في التصنيف على 101 نقطة.

المصدر: RT