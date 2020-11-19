 
مباشر

بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية

مال وأعمال

بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية
Reuters
بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6qo

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإيرادات غير النفطية والغاز في روسيا ستزداد. وكان القطاع الزراعي في روسيا شهد ازدهارا ملحوظا.

وجاء تصريح بوتين خلال لقاء مع رئيس هيئة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف، اليوم، حيث قدم المسؤول تقريرا عن إيرادات الميزانية من الضرائب.

وأشار رئيس هيئة الضرائب الروسية إلى استقرار إيرادات الضرائب غير النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

من جهته توقع الرئيس الروسي أن تصعد إيرادات الميزانية الروسية من الأنشطة غير النفطية.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا