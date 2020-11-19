بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإيرادات غير النفطية والغاز في روسيا ستزداد. وكان القطاع الزراعي في روسيا شهد ازدهارا ملحوظا.

وجاء تصريح بوتين خلال لقاء مع رئيس هيئة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف، اليوم، حيث قدم المسؤول تقريرا عن إيرادات الميزانية من الضرائب.

وأشار رئيس هيئة الضرائب الروسية إلى استقرار إيرادات الضرائب غير النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

من جهته توقع الرئيس الروسي أن تصعد إيرادات الميزانية الروسية من الأنشطة غير النفطية.

المصدر: "تاس"