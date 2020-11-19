قفزة في أرباح "غازبروم نفط"

بلغ صافي أرباح شركة "غازبروم نفط" في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 36.2 مليار روبل روسي (نحو 470 مليون دولار)، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

وبذلك تكون أرباح الشركة الروسية قد تراجعت بنسبة 88.7% على أساس سنوي، والنتيجة فاقت توقعات المحللين، الذين توقعوا تراجعا بقيمة 32.145 مليار روبل.

كما قالت إن التدفقات النقدية الحرة بلغت 50.8 مليار روبل في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر من 2020، بينما ارتفعت الإيرادات 35% على أساس فصلي إلى 536.7 مليار روبل.

المصدر: "إنترفاكس"