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عملة "البيتكوين" تسجل مستويات قياسية جديدة

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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قفز سعر عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 10% متجاوزا مستوى الـ18000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.

ووفقا لمنصة تداول العملات الرقمية CoinMarketCap، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 08:14 بتوقيت موسكو، عند 18223 دولارا، بارتفاع نسبته 9.78% عن سعر التسوية السابق.

عملة
coindesk

وكانت عملة "البيتكوين" قد تجاوزت في المرة الآخيرة مستوى 18 ألف دولار في 19 ديسمبر 2017.

المصدر: نوفوستي

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