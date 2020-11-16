النفط يرتفع بفضل آمال تقييد معروض "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط اليوم، معوضة بعض خسائرها، بدعم الآمال في أن تبقي "أوبك+" على قيود الإنتاج الحالية، مما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود مع تنامي الإصابات بكورونا.

لقيت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات أظهرت انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن مصافي التكرير الصينية عالجت المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير المقبل بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى 43.32 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6 بالمئة ليسجل 40.76 دولار للبرميل.

وقال الاقتصادي هوي لي، إن "الأرقام الصينية تعطي مبررا أساسيا لاستمرار أسعار النفط عند هذه المستويات".

وارتفع كلا العقدين أكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي، وسط آمال حيال ظهور لقاح ضد مرض كوفيد-19، وأن تبقي مجموعة "أوبك+" على الإنتاج منخفضا العام القادم لدعم الأسعار.

المصدر: "رويترز"