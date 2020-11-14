هيئة الجمارك الكورية الجنوبية: سيئول لم تستورد نفطا خاما إيرانيا خلال أكتوبر

أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن سيئول لم تستورد نفطا خاما إيرانيا لشهر أكتوبر.

وأوضحت البيانات أيضا، أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 11.1 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي.

وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

المصدر: رويترز