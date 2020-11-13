تركيا تفرض على "غوغل" غرامة بملايين الدولارات

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن أنقرة فرضت غرامة بقيمة 196.7 مليون ليرة (حوالي 26 مليون دولار) على عملاق الإنترنت "غوغل" بعد إجراء تحقيق.

وفقا لوكالة "الأناضول" فإن هيئة المنافسة التركية هي التي فرضت الغرامة. ونقلت وكالة "تاس" عن صحيفة "ديلي صباح" التركية أن الغرامة فرضت على "غوغل" بسبب "سلوكها غير النزيه".

ولم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت الهيئة قد غرمت الشركة الأمريكية في فبراير الماضي بحوالي 98 مليون ليرة بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق.

المصدر: وكالات