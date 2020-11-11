عدد كبير من الناقلات يبحر صوب فنزويلا في مؤشر على انتعاش صادرات النفط

أفادت بيانات ووثائق داخلية لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بأن ما لا يقل عن 18 ناقلة نفط من المتوقع أن تحمّل الخام للتصدير من فنزويلا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت وكالة "رويترز" إن ذلك يعد مؤشرا على انتعاش محتمل للصادرات النفطية هذا الشهر من عضو "أوبك" الخاضع للعقوبات.

وتراجعت صادرات نفط فنزويلا إلى أدنى مستوياتها منذ الأربعينيات في أكتوبر، مع توقف بعض آخر عملاء شركة النفط الوطنية عن التعامل معها قبيل انقضاء مهلة حددتها الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على الشركة وشركائها العام الماضي للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كي يتنحى.

وبحسب وثائق لشركة النفط الفنزويلية، تم تحميل 9 ناقلات بنحو ستة ملايين برميل من الخام والوقود الفنزويلي منذ بداية نوفمبر للتصدير.

ويعادل ذلك أكثر من 500 ألف برميل يوميا منذ بداية نوفمبر، علما أن صادرات نفط فنزويلا هوت في أكتوبر إلى 359 ألف برميل يوميا، أدنى مستوياتها منذ أوائل الأربعينيات.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الشركة الوطنية الفنزويلية لم ترد على طلبات للتعليق.

المصدر: رويترز