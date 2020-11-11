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أكثر من نصف تريليون روبل.. ما خصصته الحكومة الروسية لمحاربة كورونا

مال وأعمال

أكثر من نصف تريليون روبل.. ما خصصته الحكومة الروسية لمحاربة كورونا
Reuters
أكثر من نصف تريليون روبل.. ما خصصته الحكومة الروسية لمحاربة كورونا
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كشفت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أنه تم تخصيص أكثر من نصف تريليون روبل (نحو 7 مليارات دولار) من الميزانية الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحده.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يتضمن الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للاقتصاد والمجال الاجتماعي في ظل أزمة كورونا.

وجاء ذلك بحسب ما صرحت به المسؤولة في كلمة في مجلس النواب الروسي "الدوما" أمس، حيث تطرقت غوليكوفا لمسألة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأثرت أزمة كورونا بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي مثل غيره من الاقتصادات، وقامت الحكومة الروسية بتخصيص حزم دعم للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة.

المصدر: "تاس"

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