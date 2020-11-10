الليرة التركية تنخفض بنحو 4% أمام الدولار

عادت الليرة التركية للانخفاض أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما كانت قد صعدت أمس حيث عوضت بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند 8.32 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد صعدت بنسبة 3.12%، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وتراجعت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام العملة الأمريكية هذا العام.

وعقب هذا التراجع أصدرت الرئاسة التركية قرارا يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفا له.

المصدر: RT