بورصة موسكو ومؤشرات الأسهم الأوروبية تحلق

ارتفعت البورصات الأوروبية وبورصة موسكو بشكل ملحوظ، اليوم الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وبحلول الساعة 16:04 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.27% إلى 2961.31 نقطة، فيما صعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 4.31% إلى 1229.10 نقطة.

أما في سوق العملات، فقد تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.34 روبل إلى 76.06 روبل، أما اليورو فقد انخفض بواقع 1.65 روبل إلى 90.37 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي أوروبا، زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 5.33%، في حين صعد المؤشر الفرنسي CAC بنسبة 6.64%، أما المؤشر البريطاني FTSE فقد نما بنسبة 4.95%، بحسب ما أظهره موقع "بلومبرغ".

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

المصدر: RT