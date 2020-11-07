رئيس بيلاروس: أصبحنا دولة نووية!

وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو تشغيل المحطة الكهروذرية البيلاروسية بأنه حدث تاريخي، يجعل البلاد "دولة نووية"، وذلك خلال مراسم مكرسة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة اليوم السبت.

وقال لوكاشينكو: "الأمر يبدو روتينيا وكأننا أنشأنا خطا لمترو الأنفاق. لكنها في الحقيقة لحظة تاريخية إذ أصبحنا دولة نووية".

وعلى هامش الحدث، بحث لوكاشينكو مع المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف إمكانية تشييد مفاعلات جديدة في المحطة، كما اقترح تأسيس شركة فرعية تابعة لـ"روس آتوم" في بيلاروس.

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وذكرت وزارة الطاقة البيلاروسية أن إنتاجية المفاعل الأول للمحطة بلغت 400 ميغاوات، أي أنها تعمل بـ40% من طاقتها المخطط لها، مضيفة أن الطاقة الكهربائية المولدة في المحطة تصل إلى كافة مناطق البلاد.

والمحطة الكهروذرية البيلاروسية، التي بدأ تشييدها عام 2013 قرب مدينة أوستروفيتس شمال غربي البلاد، تم تشغيلها في 3 نوفمبر الحالي، وتتكون من مفاعلين من طراز الطراز VVER-1200 يبلغ إجمالي قدرتهما الإنتاجية 2400 ميغاوات.

وعند بناء المحطة تم اعتماد تصميم روسي للمفاعلات من الجيل 3+، الذي يستجيب لكافة المعايير الدولية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر:وكالات