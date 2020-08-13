ليتوانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنع تشغيل بيلاروس محطتها الكهرذرية

دعت وزارة الخارجية الليتوانية الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق المحطة الكهرذرية في بيلاروس، بسبب الوضع غير المستقر في هذه الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المحطة تقع بالقرب من الحدود الليتوانية على بعد 50 كم من فيلنيوس.

وأضافت أن فيلنوس تعتزم وضع هذه المسألة على جدول أعمال مؤتمر طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في بيلاروس المزمع يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن "ليتوانيا ستقوم مرة أخرى في المؤتمر بلفت انتباه الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المسؤولة إلى التهديدات المرتبطة بإطلاق وتشغيل المحطة، وإلى الحاجة إلى موقف موحد بشأن الحد من شراء الكهرباء من محطات الطاقة النووية غير الآمنة، وأهمية زيادة استعداد المنطقة للحوادث والحوادث المحتملة".

في وقت سابق، أعلن البرلمان الليتواني أن المحطة تشكل تهديدا للأمن القومي، وفي عام 2017 حظر استيراد ونقل الكهرباء المنتجة في هذه المحطة إلى الدول الأخرى عبر شبكات الكهرباء الليتوانية.

وتحاول فيلنيوس إشراك الدول المجاورة في هذه المقاطعة.

المصدر: تاس