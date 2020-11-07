العراق.. ضبط مطبعة نقود مزيفة طبعت نحو 11 مليون دولار (صور)

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، ضبط مطبعة نقود مزيفة للعملة طبعت مليارات الدنانير العراقية.

وقال في بيان صحفي، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد".

وأضاف: "تم العثور بداخل المطبعة على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي (نحو 11 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة وعشرين ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".

يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية تسببت بتأخر دفع رواتب موظفي الدولة، كما حذر خبراء الاقتصاد في وقت سابق من محاولات "تزوير" العملة واستغلال ظروف البلاد.

المصدر: RT