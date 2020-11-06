أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينيتش. وزادت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب في وقت يشهد فيه مؤشر الدولار ارتفاعا، حيث زاد 0.2 بالمئة، ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وقال محلل الأسواق كايل رودا إنه على مدى الأسبوع الماضي، تحولت دينامية سوق الذهب من تحوط للتحفيز إلى مجرد مستفيد من الدولار "وبسبب ذلك التداول انحسر قليلا".

المصدر: "رويترز"