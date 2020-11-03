أرباح "أرامكو" السعودية تهبط بنحو النصف

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الربع الثالث من 2020، وقالت إن صافي الربح بلغ في الفترة المذكورة 11.8 مليار دولار.

وأشارت الشركة الحكومية السعودية إلى أن صافي الربح هبط بنسبة 44.6%، قياسا للفترة ذاتها من العام السابق، ويتماشى ذلك مع توقعات المحللين.

وجاء الهبوط بفعل انخفاض أسعار الخام وأحجام المبيعات وضعف هوامش التكرير والكيميائيات، مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانخفض صافي الربح إلى 44.21 مليار ريال (حوالي 11.79 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، من 79.84 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وعن توزيعات أرباح الربع الثالث أكدت "أرامكو" أن التوزيعات البالغة 18.75 مليار دولار ستسدد في الربع الرابع من العام الجاري.

وأضافت أن النفقات الرأسمالية في الربع الثالث بلغت 6.4 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"