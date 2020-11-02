الكرملين يعلق على مسألة انخفاض العملة الروسية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميتري بيسكوف، على مسألة انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، حيث هبط إلى أدنى مستوى في عدة شهور.

وقال بيسكوف للصحفين، اليوم الاثنين، إن الحكومة الروسية نجحت في تقليل تقلبات سعر صرف الروبل، كما أنها تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.

وأشار إلى واقع أن أي عملة في العالم تتعرض الآن لضغوطات سلبية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي، بما ذلك معدلات استهلاك الطاقة، والتغيرات في أسعار المنتجات البترولية والنفط.

وخلال تعاملات اليوم ارتفاع سعر صرف اليورو فوق مستوى 94 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

أما الدولار فقد ارتفاع سعر صرفه فوق مستوى 80 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"