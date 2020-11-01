الإمارات توقع 6 اتفاقيات اقتصادية مع 6 دول إفريقية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه تمت المصادقة على 6 اتفاقيات دولية اقتصادية مع 6 دول جديدة في القارة الإفريقية.

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وأضاف بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" اليوم الأحد: "علاقاتنا مع القارة السمراء في تصاعد مستمر.. ونحن ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الإقتصادية".

وتابع: "اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة، شما المزروعي، واعتمد المجلس توجيه الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن حملاتهم الخارجية، لتوحيد جهود الترويج للدولة في كافة الحملات".

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا من عواقب كورونا في 2021، مؤكدا على أن حكومة بلاده تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة.

وترأس بن راشد اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي، أقرت خلاله الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار).

واعتمدنا اليوم المصادقة على ٦ اتفاقيات دولية اقتصادية مع ٦ دول جديدة في القارة الافريقية ... علاقاتنا مع القارة السمراء في تصاعد مستمر .. ونحن ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الاقتصادية .. pic.twitter.com/myHVOiGJdr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 1, 2020

واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعي .. واعتمد المجلس توجيه الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الاعلامية لدولة الإمارات ضمن حملاتهم الخارجية لتوحيد جهود الترويج للدولة في كافة الحملات.. pic.twitter.com/MmZH8iN0Bq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 1, 2020

كما اطلعنا اليوم على إنجازات جهاز الإمارات للاستثمارات وخططه المستقبلية .. الجهاز يضم كافة أصول الحكومة الاتحادية الاستثمارية .. ويعتبر رافداً لميزانياتها .. وذراعاً لترسيخ قوة اقتصادنا الوطني .. pic.twitter.com/exNJn9ZDqF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 1, 2020

دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في ٢٠٢١ بإذن الله ..الحكومة تعاملت مع ميزانية ٢٠٢٠ بكل كفاءة .. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في ٢٠٢١ .. والذي سيكون عاماً أفضل إنجازًا وأكثر كفاءةً بإذن الله .. pic.twitter.com/inJKqoniR5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 1, 2020

المصدر: RT