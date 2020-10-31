محمد بن راشد: سنعتمد مشاريع في دبي بأكثر من 2 مليار درهم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه سيوقع اعتماد مشاريع بأكثر من 2 مليار درهم في إمارة دبي.

وأوضح بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" اليوم السبت، أنه اطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.

وأشار إلى أن المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يوميا، ويولد طاقة تكفي لـ135 ألف منزل.

اطلعنا اليوم على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة ٤ مليارات درهم .. المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يومياً ويولد طاقة تكفي ل١٣٥ ألف منزل.. دبي مدينة نظيفة .. طاقتها نظيفة .. وأحياؤها نظيفة .. ومواردها من الطاقة لا بد أن تبقى نظيفة .. pic.twitter.com/IzFzlgO8oe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 31, 2020

وقال بن راشد إنه تم اعتماد تطوير 12 كيلومترا من شواطىء دبي، بمساحة مليون متر مربع، من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية.

وأضاف أن تكلفة ذلك ستكون 500 مليون درهم، وستوفر مساحات أكثر للسباحة، ومسارات أفضل للجري، وشوارع أطول للدراجات الهوائية.

كما اعتمدنا اليوم تطوير ١٢ كيلومتر من شواطىء دبي .. بمساحة مليون متر مربع .. من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية ... بتكلفة ٥٠٠ مليون درهم .. مساحات أكثر للسباحة .. ومسارات أفضل للجري .. وشوارع أطول للدراجات الهوائية .. جودة الحياة في دبي هو سر حب الحياة في دبي.. pic.twitter.com/PlVLhfKEKl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 31, 2020

كما أعلن عن اعتماد 29 مشروعا جديدا لإضافة 8 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق، بقيمة 2 مليار درهم، ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية.

وأكد: "نحن مستمرون في تطوير مدينتنا، مستمرون في تطوير جودة حياتنا، مستمرون في بناء مستقبلنا".

واعتمدنا اليوم أيضا ٢٩ مشروعاً جديداً لإضافة ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق بقيمة ٢ مليار درهم ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية ... نحن مستمرون في تطوير مدينتنا .. مستمرون في تطوير جودة حياتنا .. مستمرون في بناء مستقبلنا .. pic.twitter.com/2X8fSirIvM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 31, 2020

المصدر: RT