41 خبيرا يكشفون عن توقعاتهم لأسعار النفط في 2020 و2021

كشف استطلاع للرأي أن أسعار النفط ستحوم في النطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافي في 2021 مع تسبب كورونا في تأجيج المخاوف بشأن الطلب.

إقرأ المزيد

وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن تبلغ أسعار خام "برنت" القياسي العالمي 42.32 دولار في المتوسط في 2020، بانخفاض طفيف عن توقع عند 42.48 دولار في الاستطلاع السابق و42.45 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري.

كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل، من متوسط في الشهر الماضي عند 50.41 دولار.

ويقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال خبير الأسواق ديفيد أولزانت: "العاملان الرئيسيان الباقيان في 2020 واللذان قد يكسران النطاق الحالي هما الانتخابات الأمريكية وأنباء جيدة مفاجئة بشأن اللقاح ضد كورونا".

وأضاف: "فوز بايدن قد يثير مخاوف بشأن مستقبل الإمدادات من النفط الصخري، لكن سياسة أكثر تساهلا تجاه إيران( عند فوز بايدن) قد تثير مخاوف بشأن فائض الإمدادات".

ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020 ، مقارنة مع متوسط 38.70 دولار في سبتمبر الماضي.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك: "في الولايات المتحدة، زاد الإنتاج مجددا في الآونة الأخيرة، ومع تعزز استقرار الوضع في ليبيا، قد يستعيد مصدر هام للنفط قوته السابقة".

من جهتها تقول وكالة الطاقة الدولية إن موجة ثانية من كوفيد-19 تبطئ الطلب وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

المصدر: "رويترز"