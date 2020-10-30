كيف سيؤثر فوز بايدن على سعر صرف الدولار؟

حذر خبراء من أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد يؤثر سلبا على ديناميكيات الدولار في السوق العالمية.

إقرأ المزيد

وتوقع خبراء أن يتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1% - 2% أمام اليورو في ظل إجراءات تحفيز الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، والتي تعني بشكل فعلي طباعة النقود.

وقال إدوارد غولوسوف، رئيس مجلس إدارة أعمال الاستثمار والتأمين في BCS World of Investments: "انتصار بايدن سيكون سلبيا إلى حد ما على ديناميكيات الدولار، لأن التحفيز الإضافي هو ضخ الأموال في الاقتصاد، أي صباعة النقود التي تجعل من العملة أرخص، فيما انتصار ترامب سيكون إيجابيا إلى حد ما على العملة الأمريكية".

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستتبنى حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد، سواء فاز بايدن أو ترامب، لكن الحزمة من المتوقع أن تكون أكبر في حال فوز بايدن.

المصدر: "نوفوستي"